擁有台中之肺美名的「中央公園」預計在12月正式開幕，11月13日遊客中心連同全家便利超商搶先啟用，位於中科路、大鵬路以及學術綠廊之間的這座白色建築物，取得營運權的蚨盈股份有限公司特別加盟全家便利超商，透過超商24小時不打烊的優勢，補足遊客中心傍晚5點打烊後遊客需求，也成為入夜後照亮中央公園的亮點。

蚨盈公司董事長鄒盛達，現為和平區調解委員會主席，長期關心和平區原住民學童教育，與志同道合友人共同成立得馬力教育發展協會，每年提供近百萬元資源協助偏鄉學校；而全家便利超商中央公園店，是蚨盈公司加盟的第四間全家便利商店，除了可提供遊客購物服務，每天傍晚5點至次日上午9點遊客中心志工的勤餘時間，便利店員工可讓遊客中心的服務不間斷，如同交通觀光局的「借問站」，提供遊客24小時全天候的諮詢服務。

遊客中心前廣場，預計規劃成戶外休憩區，設置15張大陽傘及座位供遊客歇腳乘涼，也可提供成為表演藝術團體、街頭藝人的展演空間。台中市2021年跨年晚會主場設在中央公園，做為中央公園的合作夥伴，全家便利商店中央公園店會做好萬全準備，有信心協助台中市政府提供與會者最便利的服務。

(中時 )