議員鐘沛君於10日指出，近日接獲民眾投訴，在網購雷射光筆回家，試用卻發現威力堪比星際大戰「光劍」，不只輕易引爆氣球、連點燃火柴、仙女棒都沒問題，她擔心損及北市孩童安全。（吳康瑋攝）

議員鐘沛君於10日指出，近日接獲民眾投訴，在網購雷射光筆回家，試用卻發現威力堪比星際大戰「光劍」，不只輕易引爆氣球、連點燃火柴、仙女棒都沒問題，她擔心損及北市孩童安全。（吳康瑋攝）

議員鐘沛君於10日指出，近日接獲民眾投訴，在網購雷射光筆回家，試用卻發現威力堪比星際大戰「光劍」，不只輕易引爆氣球、連點燃火柴、仙女棒都沒問題，她擔心損及北市孩童安全。（吳康瑋攝）

議員鐘沛君於10日指出，近日接獲民眾投訴，在網購雷射光筆回家，試用卻發現威力堪比星際大戰「光劍」，不只輕易引爆氣球、連點燃火柴、仙女棒都沒問題，她擔心損及北市孩童安全。（吳康瑋攝）

雷射筆常用於演講，讓聽眾看清簡報重點，但北市有民眾網購回家，試用卻發現威力堪比星際大戰「光劍」，不只輕易引爆氣球、連點燃火柴、仙女棒都沒問題，議員鍾沛君10日指出，功率500毫瓦以上會導致身體受損，但有不少具殺傷能力的雷射筆在市面上流竄，請市府先中央而行，訂定法規限制功率及來源，以免流通至校園危及孩童安全。

市長柯文哲在議會備詢也親自動手試用，當光線照射到一顆顆的氣球後，氣球馬上爆破，讓現場眾人嚇一大跳，柯更驚訝的喊「這根本是武器吧！」

暗空協會副會長劉德洋指出，紐西蘭、澳洲只要超過5毫瓦，就必須要有操作執照，才可以使用，但國內至今無嚴加管制，導致民眾在購物網站，就可以買到5萬毫瓦的殺傷武器，危險萬分。

劉德洋指出，若小朋友把雷射筆當作玩具，一旦照攝到眼球，將造成視網膜不可逆的傷害，可能直接導致失明，希望政府跳出保護消費者安全。

法務局消費者服務中心主任徐逢源指出，經濟部標檢法第18條規範，雷射光筆只准在教學、研究、關心方面使用，且功率需在1至100毫瓦以下，若不合規範將依11、12條限期改善，逾期未改，將依59條開罰10萬到100萬不等，未來持續攜手商業處嚴加查察。

鍾沛君指出，高功率雷射激光，已成為火災源頭，連厚紙板都可以射穿，但政府目前僅要求業者需要有證照，但沒有規範可以賣給誰，她認為，限制購買者身分、資格才是上策，請市府限制源頭、全面清查販售許可，並建請中央加強商品標示清晰。

(中時 )