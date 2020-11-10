星期一晚間，1架俄羅斯的Mi-24攻擊直升機在在亞美尼亞被擊落，2名飛行員都當場喪生。亞塞拜然外交部晚些時候承認，是自己的部隊意外擊落了這架直升機，趕緊表示歉意，並願意賠償。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯國防部說，一架尾號RF-91855的Mi-24軍用直升機，在亞美尼亞與亞塞拜然接壤的邊界處遭到擊落，2名飛行員當場喪生。發言單位說：「 11月9日，大約莫斯科時間17:30，一架俄羅斯Mi-24直升機在靠近與納赫奇萬自治共和國，被地面砲火所擊落。」

#UPDATE: Video reportedly showing the moment the Russian Mi-24 helicopter was hit by a surface-to-air missile pic.twitter.com/OTJeMVLXtn — ELINT News (@ELINTNews) November 9, 2020

納赫奇萬自治共和國是阿塞拜然內部的自治省，其人口大多是亞塞尼亞裔。

隨後亞塞拜然外交部正式承認，他們擊落了這架俄羅斯Mi-24。說明這是一次「悲慘的意外事件」。

聲明說：「亞塞拜然方面就這一悲慘事件，向俄方表示歉意，並願意賠償。」

亞塞拜然外交部的聲明還有解釋，是由於與亞美尼亞分離主義者的戰鬥激增，亞塞拜然軍只能決定開火。

ELINT新聞台有發布了一段畫面，該影片顯示了俄羅斯Mi-24直升機，是被單兵攜帶式防空飛彈所擊中。

(中時新聞網)