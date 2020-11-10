空服員出身的林佩瑤以天使臉孔、魔鬼身材，還有一副好歌喉闖出知名度，她也因此擁「最美空姐」的稱號，而不吝嗇展現好身材的林佩瑤，昨（9日）則放送穿細肩帶小背心的辣照，一個側身更是讓她的美胸、翹臀全都露，畫面超養眼。

照片中，林佩瑤身穿黑色細肩帶小背心，胸前辣開深U的設計，讓她白嫩美肌全都露，而林佩瑤一個側身、更是讓她傲人上圍和翹臀全都露，林佩瑤前凸後翹的身材曲線，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

林珮瑤辣照獲得網一片好評：「女神就很性感」、「沒什麼好說直接讚」、「吼 太辣了」，林佩瑤也開心回：「難得性感一下哈哈」，同時還有眼尖網友揪出，林佩瑤靠近右手的背上有一顆痣「背上那顆痣是否太性感」，還釣出林佩瑤回應：「我身上蠻多痣的」。

其實林珮瑤過去就不時放送辣照，她在上月底萬聖節時，則火辣扮成《快打旋風》的春麗，她頭綁兩顆包頭、穿藍色改良式旗袍，林佩瑤完全複製春麗，俏麗中又不失性感的模樣，更是超吸睛。

(中時新聞網)