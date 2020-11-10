麻將是華人圈共同的休閒嗜好娛樂，台灣也有好幾百萬的愛好者，但傳統麻將圖案設計大同小異數百年不變，七號森林設計有限公司致力於將麻將文創化，讓麻將更貼近一般人的生活，之前首創的棒球麻將曾參展2015台灣文博會，首版深受棒球迷喜愛，賣到缺貨，現已生產二代版預購中（pinkoi網站https://reurl.cc/Y6GQdl）。

七號森林設計有限公司致力於將麻將文創化，讓麻將更貼近一般人的生活，之前首創的棒球麻將首版深受棒球迷喜愛，賣到缺貨，現已生產二代版預購中（pinkoi網站https://reurl.cc/Y6GQdl）。(圖/七號森林提供)

另外近年台灣意識抬頭，有別於傳統的麻將圖騰，七號森林也特地與台灣本土插畫平面設計師羅甯合作，以台灣的各種元素融合傳統麻將，設計一款呆丸郎的專屬麻將--台灣麻將。並趕上台灣最近興起的募資熱潮，今天（11/10）在台灣最大的募資平台嘖嘖上線募資(https://www.zeczec.com/projects/twmj) 至12月底。超早鳥享有65折優惠，並將於1月陸續出貨，讓消費者可以在明年春節新年有新牌可打。

最近興起的募資熱潮，今天（11/10）在台灣最大的募資平台嘖嘖上線募資(https://www.zeczec.com/projects/twmj) 至12月底。超早鳥享有65折優惠，並將於1月陸續出貨，讓消費者可以在明年春節

新年有新牌可打。

合作設計師羅寗平時的創作以電繪為主，主要的靈感來自台灣在地生活人事物，喜歡觀察身旁日常之細節，把喜好的元素及風景加入場景細節中來賦予故事。

羅寗對於這次的台灣麻將設計理念表示：讓人感受到貼近生活，是我創作作品時很重要的初衷，被這片土地滋養的同時，容易不小心將日常細節忽略，透過創作，一點一滴喚起我們對台灣的記憶。

她說思考如何在一顆麻將的面積表現圖樣的線條和精華是很有趣的過程。其中讓她印象最深刻的是「筒」及花牌：水果圈外的表現，除了承接傳統麻將「圓」筒輪廓，也與台灣水果紙箱的形象連結，更有一股在地感 ; 機車、珍奶等日常物件，更甚至自然風光的台灣黑熊、廟宇文化還有原住民文化，讓人覺得可愛又親切。討論過程中，彼此把心中對台灣印象的想法一起彙整出來，才有了最終的組合呈現。

「台灣麻將」製造特別找到國內麻將第一品牌—東方不敗代工，經過多次的打樣修改，採用雷射雕刻搭配台灣元素融合傳統麻將，摸牌的樂趣照舊，但獨特的觸覺、視覺，激盪出一種特別的玩牌體驗。

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(中時新聞網)