連鎖餐飲集團雅茗-KY(2726)受連假門市提前備貨影響，2020年10月合併營收「雙降」至近3月低點，但仍持穩相對高檔水準。展望後市，集團預期市場復甦態勢不變，並啟動創始品牌「RBT仙踪林」復興再造計畫，未來將加速展店，盼增添集團營運成長動能。

雅茗公布10月自結合併營收1.55億元，較9月1.84億元減少16.02％、較去年同期1.62億元減少4.77％，降至近3月低點。累計前10月合併營收12.84億元，較去年同期18.75億元減少31.52％，續處近6年同期低點，衰退幅度較前三季33.8％持續收斂。

雅茗表示，10月營收「雙降」至近3月低點，主因月初適逢中國大陸國慶長假，各門市物料提前於9月拉貨，略微影響貿易營收。不過，10月營收仍維持相對高檔，整體市場復甦態勢不變。

雖然近期全球新冠肺炎疫情再起，但雅茗指出，中國大陸疫情控制得宜、內需消費市場回溫，下半年起單月營收均維持逾1.5億元水準，帶動第三季獲利表現亮眼、有機會再創單季新高，預期熱度將維持至第四季及明年。

雅茗指出，今年訂定擴大展店、國際合盟、投資併購等3箭營運主軸，除已繳出具體成績單，相關計畫仍持續進行，預計隨著效益逐漸發酵後，有信心帶動明年營運持續增長，同時也持續進行既有品牌再造。

雅茗表示，除了旗艦品牌「快樂檸檬」優化升級外，已有逾20年歷史的起家品牌「RBT仙踪林」10月亦與中國大陸知名企業家合資成立新公司，強化品牌整頓升級並加速展店，未來有機會成為營運另一成長動能。

雅茗指出，消費者喜新厭舊致使品牌保鮮期短，但集團強調維持茶飲市場的初心，以產品創新、場域創新、體驗創新等面向，向市場傳達「茶藝復興」情懷。「RBT仙踪林」上月已在上海時尚潮流新聚點TX淮海開設快閃店，作為品牌回歸首部曲。

因應中國大陸茶飲市場競爭激烈，雅茗將藉由多元品牌分進合擊，其中「快樂檸檬」將持續往三、四線城市拓點，而「RBT仙踪林」則將扮演「代言新世代」、「為新世代發聲」角色，透過門市店裝風格、產品口味及體驗，爭取主流消費客群認同。

雅茗表示，集團目標將創始品牌「RBT仙踪林」回歸再造，重新打造成為新世代年輕客層「飲以為傲」的品牌，進而為集團建構另一個茶飲成長引擎，並持續跨出連鎖腳步，成為營運另一支柱。

(時報資訊)