富邦媒(8454)momo購物網及東森國際(2614)旗下東森購物公布前10月合併營收，聯袂創下歷年同期新高，其中富邦媒前10月合併營收514.5億元，年成長28.7%，東森購物前10月合併營收達196.59億元，獲利11.21億元、年增177%，每股盈餘達11元，隨著雙11到來，富邦媒及東森購物推出各項促銷活動，希望能推升11月業績。

富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，10月合併營收約49.3億元，年增21.2%，再創歷年同月新高，累計1至10月合併營收約514.5億元，較去年同期成長28.7%。

富邦媒表示，10月momo網路購物營收較去年同期成長約26%，業績佔比持續突破90%；行動購物業績年增約40%，在網購業績佔比達74%，網路購物成長動能主要受惠周年慶熱潮，及iPhone新機助攻，五大品類維持於成長的軌道，其中以美妝保健(年成長27%)、流行精品(年成長26%)、3C家電(年成長26%)位居前三名。

東森購物10月合併營收21.17億元、年增16%，獲利1.4億元、年增106%，累計前10月合併營收達196.59億元，獲利11.21億元、年增177%，每股盈餘達11元，再創歷史新高。

11月網購年度最大盛事—雙11即將到來，momo購物網及東森購物也推出各項促銷活動，其中momo 2020《雙11超狂購物節》集結千大品牌勢力、商品年度1折起超狂優惠，加上超越歷年的服務水平，首波暖身慶即繳出業績日均較平日成長1倍、較去年同期成長超過50%，顯現出今年雙11消費者強勁的消費力道。

為迎接雙11，東森購物出奇招應戰，不僅率業界之先首創「刷倉亂賣會」，還推出「海外直播8分鐘搶購會」全球蒐貨海外代購，彌補國人無法出國的缺憾，在家也體驗出國血拼的快感；東森集團總裁暨東森購物董事長王令麟表示，下半年進入電商旺季，雙11、雙12雙引擎帶動下，營收可再創歷史新高，全年EPS有望超過13元！

此外，東森購物自2015年起佈局自營商品，並以居家消耗品為主，耗時5年今年已邁入收割期，成功改變會員購物習慣，並且穩定回購；因此，東森購物別於其他電商，不會在雙11潮退過後就業績跳水，能夠延續熱度、維持穩定銷售成績。

(時報資訊)