宏達電高層人事異動 法務長改由盧佳德出任 16:492020/11/10 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宏達電宣布新任法務長為盧佳德，任職6年的法務長楊銘彰則改擔任法律顧問。 盧佳德在2013年加入宏達電，盧佳德在美國喬治城大學、加州大學柏克萊分校分別取得法學碩士學位，專攻國際法與智慧財產權並取得美國律師執照，在宏達電近8年來從事法物語業務發展相關工作。 2014年宏達電原任法務長雷憶瑜職務調整、改擔任法律顧問，法務長一職由楊銘彰接任，楊銘彰曾在華映曾擔任法務長、法務暨智權總處副總經理。 (工商 ) #宏達電 #法務長 #盧佳 #楊銘 #擔任 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中捷運綠線將營運 林佳龍：台中進入軌道觀光經濟時代 12:002020/11/09 生活 新團隊亮相 共創組織價值 04:092020/11/10 財經焦點 賀拜登變大內宣 蘇揆致歉 04:092020/11/10 政治要聞 大台中鐵道建設 下屆市長熱門人選藍綠大較勁 19:182020/11/09 政治 陳世凱質疑盧秀燕戴「獅子頭帽」蹭棒球 運動局︰積極推廣各級棒球 15:182020/11/10 政治 等了11年中捷將上路 盧秀燕感謝歷任首長貢獻 15:002020/11/09 政治 換人上台 盧秀燕籲重啟萊豬協商 04:102020/11/09 政治要聞 統一獅敗中信兄弟 盧秀燕將兌現與賴神賭注「獅頭跑行程」 22:102020/11/09 政治 統一獅贏 賴神立馬傳訊盧秀燕：期待妳戴獅子頭跑行程 10:412020/11/09 政治 宏達電新法務長盧佳德接任 為前立委盧修一之子 16:002020/11/10 財經 財經熱門新聞 美股開趴還沒噴完 專家爆後面還有驚人肥肉 - 財經 瑞典喊停5G禁令 是華為的勝利？業界人士爆真相 - 財經 反壟斷燒向大陸？北京擬出狠招 網路巨頭股價崩跌 - 財經 救命疫苗快來 股市沒敵人？專家爆別高興太早 - 財經 金控前十月獲利新高在望 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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