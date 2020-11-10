宏達電宣布新任法務長為盧佳德，任職6年的法務長楊銘彰則改擔任法律顧問。

盧佳德在2013年加入宏達電，盧佳德在美國喬治城大學、加州大學柏克萊分校分別取得法學碩士學位，專攻國際法與智慧財產權並取得美國律師執照，在宏達電近8年來從事法物語業務發展相關工作。

2014年宏達電原任法務長雷憶瑜職務調整、改擔任法律顧問，法務長一職由楊銘彰接任，楊銘彰曾在華映曾擔任法務長、法務暨智權總處副總經理。

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