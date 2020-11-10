港股10日收盤漲近300點，創逾四個月來高點。

恒指10日跳空大漲457點，報26,474點創7月7日以來新高，開盤後升幅收窄，中午升186點。恒指午後升幅收窄至25點，見26,041點全日低，守住兩萬六關。之後在美國道期轉升帶動下，港股復升逾兩百點。恒指收市報26,301，升285點或1.1％，為7月6日以來收盤高，連升四日。

大盤全日成交額達2,338.06億港元。

國企指數跌46點報10,586點。恒生科技指數大跌432點或5.2％，報7,961點。

龍頭科技股受壓，騰訊挫4.4％報595港元，成交居首達216.83億港元。

成交第二大是昨日創新高的美團，今日急跌10.5％報300港元，成交達199.7億港元。

中海油急升一成四，為全日表現最好藍籌；九倉置業亦飆13.9％。

創科跌9.8％，藍籌中表現最差。

(工商 )