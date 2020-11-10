一名桃園市陳姓婦人，9日深夜接獲醫院通知，先生在平鎮發生車禍，她騎車前往，沒想到電動車半途沒電，所幸路過的巡警發現，先是協助陳婦前往醫院，再將電動車推回駐地充電，這才讓她順利趕赴醫院協助先生醫療事宜。

平鎮警分局宋屋派出所副所長曾偉龍表示，陳姓婦人的先生9日深夜在平鎮區環南路發生車禍送到醫院救護，陳婦接獲院方通知，從楊梅埔心的住家趕往醫院，可能因為心急的關係，所以出門時未注意到電動車的電量，騎到平鎮區延平路時，就因電量不足拋錨路旁，陳婦也因此慌得不知所措。

恰巧宋屋所巡佐陳聰吉及警員莊才煥巡邏經過，主動上前關心，一問之下才知道陳婦是要趕往醫院探視先生，但卻因電動車沒電半途拋錨，緊張到不知所措，巡邏員警先是安撫陳婦的情緒後，並護送陳婦至醫院，再協助陳婦將電動車推回派出所充電。

所幸陳婦的先生只是輕微擦傷，經過簡單的包紮就能出院，夫妻倆也特別回到派出所向同仁表達謝意，並表示還好遇上熱心員警協助，幫忙載送與充電，也讓員警助民美事再添一樁。

(中時 )