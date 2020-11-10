台南市警六分局新興派出所巡佐呂天祿及時拆穿詐騙手法，保住蔡姓男子的血汗老本。（警六分局提供／洪榮志台南傳真）

家住台南市南區的蔡姓男子，日前接獲詐騙電話，歹徒分別假冒健保局、刑警、檢察官等不同身分，輪番打電話給蔡，謊稱他的健保卡遭冒用，需監管帳戶內的280萬元定存。蔡男誤信前往銀行解除定存，返家行經警六分局新興派出所時，順道向員警詢問，值班巡佐呂天祿立即拆穿是詐騙手法，及時保住對方的血汗老本。

53歲的蔡男11月6日接獲多通詐騙電話，歹徒分別冒健保局、刑警大隊、地檢署檢察官，輪番打電話說他的健保卡被冒用，銀行帳戶涉及不法，須監管他戶頭內的定期存款。蔡男信以為真前往銀行解除定存後，返家等待歹徒進一步通知。

還好，蔡男行經新興派出所時，心想還是向員警確認一下，經詢問值班員警，「刑警大隊有沒有一位吳姓警官？」巡佐呂天祿聽聞是檢察官要監管帳戶，立即拆穿是詐騙集團的慣用手法，但蔡男仍半信半疑，員警為求保險起見，避免對方再被詐騙電話洗腦，立即通知蔡男妻子協助勸導關心，直到10日新興所致電蔡男確定對方已將280萬回存定存後，員警才放心。

事後，蔡男告訴員警，他在安平工業區某工廠上班，薪水並不高，280萬元是他付出青春歲月，工作20多年一點一滴、省吃儉用才存下的畢生積蓄，且家中還有子女尚在國中求學階段，萬一落入騙徒之手，無法想像他與家人後半輩子該如何度過？還好新興所員警及時攔阻，保住他的血汗錢。

警六分局表示，呂天祿工作積極且極富同理心，曾幫拾荒婦人推車回收車穿過車水馬龍的街道，被民眾PO上社群媒體讚賞；呂員也自述工作理念，強調「警察就是要站在最弱勢的人身邊！」未來仍會持續在工作上實踐這份信念，竭盡所能讓社會更安全，讓台南更平安。

(中時 )