由宜蘭縣政府主辦的蘭陽媽祖文化節日前落幕。縣議員林麗今天批評這項活動根本是政治秀，沒有文化內涵。宜蘭縣長林姿妙回應，當初遶境民眾都是主動參與，否認是政治秀。

宜蘭縣年度重要宗教盛事「2020蘭陽媽祖文化節」，10月23日至25日舉辦，縣府曾安排遶境與多尊媽祖神像一起搭蒸汽火車活動。

民主進步黨籍宜蘭縣議員林麗今天在議縣議會質詢時，請宜蘭市慈航宮的媽祖神像進到縣議會，針對媽祖文化不斷向林姿妙提問。

林麗認為，宜蘭縣有許多獨特的媽祖文化，像是南方澳南天宮的金媽祖與玉媽祖，進安宮的寶石珊瑚媽祖，全台罕見的面山的昭應宮媽祖廟，這些特有的宗教文化，縣府在辦活動時都沒有宣傳，甚至還去動員，失去活動內涵。

林麗指出，反觀林姿妙只會為了遶境才花費人民納稅錢舉辦蘭陽媽祖文化節，根本淪為林姿妙個人的政治秀，還排擠其它縣府宗教活動預算，呼籲宗教活動應回歸由民間自主辦理，否則將因為長期動員造成疲乏，曇花一現淪為執政者的短期活動。

林姿妙回應，透過今年蘭陽媽祖文化節遶境等活動，見到各地民眾扶老攜幼參加，過程本身就是文化，也已順利推動文化教育，也沒有排擠相關預算，反而帶動觀光產業發展，許多民間觀光團體也肯定。

此外，從這次遶境活動沿街商家所擺設的香案，還有信徒大排長龍等待鑽神轎的誠心，這樣的場景絕非動員而來。縣府為推廣媽祖文化，近年來先帶頭舉辦，若有一天成熟將回歸讓民間主辦。

(中央社)