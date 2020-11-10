藝術家莊志維、花藝師林哲瑋一同創作「長生之海」。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

藝術家莊志維、花藝師林哲瑋一同創作「長生之海」。（讀者提供／陳彩玲基隆傳真）

基隆市政府文化局計畫11月13日至12月13日在要塞司令官邸、要塞司令部校官眷舍舉行成果展，以「浪花天」為題，運用雙展區形式呈現，其中藝術家林哲瑋透過長壽花，象徵基隆人落地生根，生生不息的生命力。

文化局長陳靜萍表示，市府2017年開始推動「大基隆歷史場景再現整合計畫」，這次舉行年度成果展，邀請策展專業者與藝術家，以「浪花天」為題創作，帶民眾走進歷史紋理，其中要塞司令官邸以《時光之廊》為題，結合動畫、影像、聲音採集與文史資料，道出基隆的歷史片段、生活場景與地貌的改變，營造出情境式的展場體驗。

陳靜萍說，要塞司令部校官眷舍則以《眺望》為題，藝術家吳燦政的作品「時間旅程」，以聲音影像連結航海歷史；藝術家莊志維、花藝師林哲瑋一同創作「長生之海」，以長壽花、樹枝條、鐵件與光作為媒材，展現日與夜不同風景，象徵海的生命無止無息。

屆時眷舍的遺址上會有4座以樹枝條結合長壽花的作品，寬840公分、高1160，樹枝條會掛掉在鐵架上，長壽花以胎球形式依附在樹枝上，林哲瑋指出，長壽花是落地生根的植物，掉落的葉子旁會生根開花，意味異國曾經駐足台灣帶來歷史文化的發展，夜晚透過燈光，呈現海浪意象，日與夜呼應變化，象徵基隆人落地生根，生生不息。

(中時 )