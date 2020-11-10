經濟部水利署中區水資源局規劃「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫」，然而農民表示多年來農業用水已顯不足，擔心該工程會「工業搶農水」，中水局承諾會供應足量農業用水，並邀集農民加入水源調配小組，本案經決議通過並送環評大會。

環保署今(10)日召開「大安大甲溪水源聯合運用輸水工程計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第4次初審會議。

開發單位經濟部水利署中區水資源局表示，台中地區(含供應苗栗、支援彰化部分)公共用水現況缺口每日8.6萬公噸，隨著自來水普及率提升及經濟發展，預計民國120年供水缺口每天約22萬噸。

中水局指出，本輸水工程增加取用每年大甲溪剩餘流量約1.31億噸，供應淨水場水量每年約0.72億噸，調度供應大安溪后里圳水量每年約0.59億噸，並可蓄存於鯉魚潭水庫，換算起來每日可提高整體供水能力達25.5萬公噸。

中水局進一步指出，為此將成立水源調配小組，小組成員包含農委會農田水利署台中、苗栗管理處、地方政府、台電、自來水公司等進行滾動式檢討調配，也會邀請當地農民加入，承諾農業用水「該給的通通不會少」。

然而現場農民對開發單位的承諾仍持保留態度，與會環團指出，枯水期間農民用水量及調撥分配開發單位並未詳細說明，再者，生態基流量與農業用水長期混合再一起，結果造成現在生態基流量與農業用水都不夠。

苗栗自然生態協會代表說，大安溪、大甲溪也供應苗栗用水，但本案爭議最大就是搶農民水補工業水，農田水利署在工業用水缺的時候不會爭取農民權益，強調「一杯水兩人喝一定比一個人喝更快」。

有環委表示，應強化大安溪、大甲溪豐、枯水期水源水量差異說明，並具體補充民生用水、工業用水、農業用水的水源調度需求，以及本計畫開發後提供農業用水量不低於河川生態基流量及后里圳計畫用水量之總和。

本案最後經環委決議補正通過，並送進環評大會審查。

(中時 )