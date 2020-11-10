藝人歐陽妮妮日前在YouTube影片中分享她的名牌包，不但遭網友酸炫富，還有人指正她唸愛馬仕時發音錯誤，到底「Hermès」該怎麼唸？美女主播李文儀日前出席線上青少兒英文學習平台舉辦的小小主播營時回答正確唸法，一唸出來大家就全懂了。

來自法國的「Hermès」，偏法式的讀法是/ɛɚ'mɛz/，有的美國人會把「ɛ」去掉，讀作/ɚ'mɛz/，重點就是第一個英文字母「h」不發音。留學英國的李文儀出席活動時聊到口音問題，對於日前歐陽妮妮被網友酸把愛馬仕念錯，李文儀則示範正確唸法，一開口就讓大家都懂了，一旁留學美國的主播王顯瑜也大讚她唸得完全沒錯。

歐陽妮妮日前在YouTube影片中分享她一大面的精品包包牆，引發議論，對於網友批評連「Hermès」都不會唸，歐陽妮妮則無奈回應，之前去法國當過交換學生一年，她知道正確的法文念法，她只是想說「Hermès」的美式英文，「h」應該有發音，而且如果她刻意講正確的法文發音，可能又會被罵做作。

最後悔的包？買過最貴的包包？如何挑選適合自己的包包？如何保存包包？(取自YouTube/Nini Ou-yang 歐陽妮妮)

(中時新聞網)