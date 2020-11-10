高爾夫球代工產業反敗為勝，甩開上半年的新冠疫情風暴之後，下半年訂單湧進，大田精密（8924）董事會10日通過會計師核閱的第三季財報，單季每股盈餘約2.58元，累計前三季則達4.66元，只比去年同期的5.02元，年減7.17％，由於第四季是高爾夫球代工產業旺季，大田後勁十足。

大田發言人鍾政義10日表示，大田10日召開董事會，會中提報109年第三季合併財務報告案，經會計師核閱的今年前三季合併營收淨額27.06億元，合併本期淨利約3.25億元，第三季單季的每股稅後盈餘2.58元，累計前三季基本每股稅後盈餘約4.66元，如果排除停業單位淨損EPS-0.81元，繼續營業單位淨利的EPS則達5.47元。

大田指出，今年上半年度受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，大田上半年度營收因而較去年同期下滑，但，自第三季開始，隨著美日高爾夫消費市場買氣反彈，各大高爾夫巡迴賽事陸續復賽，又值高爾夫傳統旺季的多重助攻下，高爾夫產業前景可期。

大田說，由於大田美系主要客戶，以其獨特的行銷手法逆勢行銷操作奏效，球具熱賣，持續增加下單，預期將為公司帶來相對穩定的收益，展望第四季，高爾夫市場即將步入傳統的旺季，疫情如能獲得緩解，需求更將復甦，業績應可期。

大田表示，整體而言，大田透過開發高附加價值產品，已深獲客戶與消費者青睞，多年深耕的高爾夫生產基地江西大田，積極推動生產自動化順利，人力資源穩定，且有完整的供應鏈體系，能穩定的吸引客戶下單，維持高獲益，營運效益得已彰顯。

(工商 )