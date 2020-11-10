基隆市源遠路車流量大、道路長年輾壓破損多，市府2018年設為示範道路，但因汙水下水道南河九標工程3度流標導致工程延宕，相關局處重新檢討預算未果，議員要求市府盡速再次公告招標，迅速動工將路面重新刨鋪，讓民眾有安全道路行駛。

瑞八公路是往返瑞芳、八堵的主要道路，途經八堵、暖暖、碇內，行經民眾成千上萬，因車流量大導致路面多處破損，也曾被騎士嘲諷為「越野拉力賽道」，其中源遠路段有3公里多，被市府列為示範道路，但因汙水下水道工程不斷流標，目前重新送營建署審核，導致路面遲遲無法重新刨鋪，讓在地民眾和行經騎士、駕駛相當困擾。

市議員林旻勳表示，日前舉行里長會議有許多民眾關心汙水下水道工程何時開工，讓源遠路面能重新刨鋪，現在路面只能以大面積切割方式修補、人行道無法整建等，全因汙水工程一再延誤，盼市府明年能先爭取設計規畫經費，以最快速度施工，讓民眾可以有安全的路面行駛。

對此，工務處河川水利科長洪延良說，基隆市汙水下水道「南河系統管線新建工程」管線工程第九標已經3次流標，日前依市場價格調整，重新修訂預算，目前營建署審核通過，正在辦理公開招標程序，此外，明年也會爭取源遠路段規畫經費，盡速完成示範道路工程。

(中時 )