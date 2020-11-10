營運超過20年的台南市城西焚化廠，今年9月中旬起展開設備屆齡整修與改善工程後，已經告一段落，從11月上旬起進行爐試運轉。市府環保局表示，整修後的城西焚化爐，不僅削減空汙排放量，符合未來更嚴格的空汙排放標準外，發電能力的運轉效能與安全性更大幅提升，該局也已著手規畫興建新爐。

市長黃偉哲表示，市區的垃圾處理都有賴城西焚化爐，且城西廠不只處理垃圾問題，燃燒垃圾過程產生的熱能也能有效回收、發電，在循環經濟中扮演重要角色；整修改建工程提升焚化爐效能、持續穩定運轉，感謝工程期間各清除機構及市民朋友的配合，讓整改過程順利圓滿。

環保局長謝世傑指出，城西焚化爐屆齡整修與改善工程，分為：更新進料系統、廢氣處理系統、儀控通訊系統、輸配電系統、冷凝系統等5大系統，整體工程浩大。整修改善完成後，預估每年發電量可增加約1700萬度，CO2削減量每年8653公噸， NOx（氮氧化物）汙染物排放量每年可減少1萬1099公斤，符合更嚴格的空汙排放標準。

鑑於已經20年的城西焚化廠，目前每天垃圾處理量600噸，處理量能不足，環保局也透過強制垃圾分類稽查、源頭減量、垃圾處理區域合作、掩埋場活化、建置廚餘快速發酵設備、垃圾機械分選廠等措施，減緩量能處理不足的壓力。

不過，環保局也已著手規畫興建更新爐等工程，未來完工後，每天的垃圾處理量預計可達900公噸；另外，環保局也已展開掩埋場活化工程，預定2021年12月可活化31.5萬立方公尺。

(中時 )