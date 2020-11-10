經營生活百貨的楊姓男子，在今年4月新冠肺炎疫情嚴峻之際，將75％的消毒酒精提高零售價格，被台北市政府法務局認為哄抬防疫物資，依違反《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送台北地檢署偵辦，不過，檢察官查證楊男的進銷貨資料及同業的證述，認定楊男的酒精售價屬合理漲價，將他不起訴處分。

楊男是在台北市中正區經營生活百貨廣場，今年3月18日衛福部宣告防疫用清潔酒精是防疫物資，不得哄抬物價。楊男4月中旬把店內4公升的「醫強」75％酒精零售價調漲為990元，500㏄零售價149元，比沒有疫情時的售價高，被北市府法務局函送哄抬物價。

不過，楊男到案後供稱，市面上有錢也不一定買得到酒精，他也因為廠商缺貨增加進貨成本，且廠商回覆他價格壓不下來，他是抓正常利潤。楊男同時提供店內的進銷貨單來佐證自己的說詞。

檢方指揮員警到楊男店面附近訪查生活百貨同業及藥店，得到相同證述，證明楊男所言屬實，且楊男經營實體店面，還有人事、水電、租金等成本，所以調漲酒精售價是市場供需法則的合理漲幅，沒有哄始防疫物資，依罪證不足將楊男不起訴處分。

(中時 )