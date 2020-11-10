輝瑞/BioNTech疫苗開發出現正面進展，帶動歐美股市主要指數上揚，唯獨那斯達克下挫1.5%。

周二香港恆生指數285.31點或+1.10%，為26301.48點。國企股(H股)跌46.18點或-0.43%，為10586.89點。石油天然氣股；保險股、綜合企業股為領漲最多板塊。另方面，採擴股跌深6.6%，為表現最差板塊。

輝瑞疫苗進度超乎預期，也揚起走出戶外股的上升。港股的航空股、石油股、博彩股、啤酒股皆上揚。漲勢較明顯的有國泰航空上漲14.0%，北京首都機場漲17%；中海油漲14%；永利澳門漲10%；百威亞太大漲12%。

疫情如果趨穩，市場挑戰風險的信心增強。黃金股下挫，招金礦業跌9.3%，山東黃金跌8.4%。

在那指隔夜收跌下，港股科技股延續跌勢。騰訊跌4.4%收報595.0港元；阿里巴巴跌5.1%，收報275.4港元；中芯國際跌2.0%；美團大跌10.5%；小米跌4.3%；京東跌8.7%。

美國大選已接近尾聲，投資人先前憂慮的不確定性因素掃除，而輝瑞疫苗的正面進展為全球股市注入強心針。

(時報資訊)