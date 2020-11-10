為抗議執政黨開放進口萊豬，國民黨今日第8次佔領立院議場，要求行政院長蘇貞昌為開放萊豬、治安、食安問題道歉，立法院長游錫堃為此召開朝野協商。民進黨立院黨團總召柯建銘批評，國民黨講萊豬、惡意杯葛，就是為了護航國民黨立委蔣萬安打衛福部長陳時中，替2022台北市長選舉造勢。

下午協商開始時，民眾黨立委邱臣遠指出，國會如此空轉也不是辦法，執政黨應該負起責任，現在不光是萊豬問題，還有水情、治安、食安、資安、振興紓困、美國大選後的情勢等等，國家有很多事情等著處理關心。

時力立委王琬諭一反之前抨擊國民黨杯葛議事，改口說尊重在野黨透過這樣的方式反映意見，但現在很多法案連一讀都沒辦法排進去，希望找出一個折衷方案，讓議事能進行。

柯建銘表示，執政黨對立院議事順暢當然有比較大的責任，但立院是大家的，也不是民進黨開的，國民黨這樣的做法也剝奪了他黨的質詢權力。

柯建銘說，藍營說9月18日當天，蔣萬安質詢蘇貞昌時，蘇反質詢、壓麥克風不讓官員回應等等，結果國民黨從9月22日開始杯葛到現在，不讓蘇貞昌上台備詢。國民黨就是在護航蔣萬安，在這邊要公開譴責蔣萬安，請他好好聽。

柯建銘批評，蔣萬安當衛環委員會召委，整天拿美豬美牛在發揮，一直拖時間，一直不排案審查總預算，好像是為了他想要選台北市長的事情，一直對抗陳時中，「這樣討的到便宜嗎？沒有」、「同樣的題目在玩，就是為了蔣萬安。」

國民黨立院黨團總召林為洲回應，國民黨很簡單，就是不希望萊豬開放進口。過去民進黨在野時是怎麼抗爭馬政府開放美牛的？現場包括游錫堃在內的綠營立委們，當年還帶頭上街抗爭，國民黨目前也還沒上街頭，要說國民黨杯葛是非理性，恐怕還遠比不上當年的民進黨。

林為洲說，最初國民黨提公決案，要求蔡英文總統就開放美豬到立院咨文、蘇貞昌道歉，白紙黑字寫得清清楚楚，柯建銘所說國民黨是為護航蔣萬安，都是亂講，最初就是因為公決案，一個咨文、一個道歉。

(中時 )