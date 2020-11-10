自民主黨拜登成為總統當選人後，外界關注未來多項施政方針。據美媒《華爾街日報》報導，拜登幕僚與中國大陸研究專家預測，拜登對北京的態度將更進一步強硬，但是在手段與途徑上更仰賴來自與盟友聯手對陸施壓、制裁或者藉由其他工具形塑北京行為，而台灣也是潛在的合作對象之一。

報導指出，拜登幕僚表示，拜登先前曾釋出對陸強硬的訊息，特別是針對人權紀錄施壓，擱置川普「第一階段貿易協議」並與不同美國盟友合作，約束北京在區域內的行動並限制大陸政府扶持高科技產業的作法，而台灣是可能的合作對象。

曾任美國國務院亞太助卿、現任亞洲協會（Asia Society）亞洲社會政策研究所（ASPI）國際安全及外交部門副主席的羅素（Daniel Russel）表示，拜登與拜登幕僚正在討論兩大議題，首要為接觸理念相近的民主盟友與夥伴，其次為確保美國政策與戰略根植於人權、民主原則和市場經濟等共同價值。

分析家指出，川普偏好以單邊對付大陸，並與中國大陸國家主席習近平與重要陸官員直接打交道，追求廣泛的商業折扣；而拜登的方式可能與其他關切大陸的盟友夥伴共同參與，其對陸政策也更容易預測。美國投資銀行科溫公司（Cowen & Co.）分析師克魯格（Chris Krueger）說，「美中關係會持續惡化，但在拜登下，美國的政策會更加線性、更好預測」。

報導稱，亞太地區不同的民主國家與夥伴將會見美國全新的考量。例如川普政府為了避免激怒北京而衝擊第一階段貿易協議，在與台灣討論全面性的雙邊貿易協定談判時態度反而變得小心謹慎；基於協助台灣可能會激怒北京，故拜登對台政策將深刻影響美中台關係。曾任美國副國務卿的拜登外交政策幕僚布林肯（Antony Blinken）在推特上表示，「與台灣更緊密的經濟關係也有助鞏固雙邊共享的民主價值，以及對區域和平穩定的共同承諾」。

(中時新聞網)