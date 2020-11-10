全國各級農會將於明年2月下旬至3月中進行改選，彰化縣農會總幹事廖振賢將於明年元月屆齡退休，候聘總幹事有2人登記，出現20年來首度相爭局面，引發地方震撼。

縣府農業處9日起至13日辦理全縣各級農會總幹事遴選候聘人登記，53歲縣農會祕書吳逢源在會內同仁與廖振賢陪同下，9日一早搶頭香完成登記；39歲員林果菜市場副總經理張建豐，則在全國農會理事長蕭景田、員林市長游振雄和議員凃俊任等陪同下，同日上午9時許也完成登記。

彰化縣各級農會總幹事遴選候聘人登記作業，本周在彰化縣政府中庭受理，9日已有15個農會、18人登記；今天非黃道吉日，門可羅雀、整天都無人來登記，預料明（11）日至少還將有8組人馬前來登記，熱鬧滾滾。（謝瓊雲攝）

彰化縣農會祕書吳逢源（第二排右三）昨天一早在總幹事廖振賢（第二排右四）和縣農會主管同仁陪同下，搶頭香完成登記。（吳逢源提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣農會體系向來和諧團結，連任5屆的總幹事廖振賢明年1月16日退休，誰來接任總幹事，半年來早已成為鄉鎮市農會熱烈討論對象，經檯面下多番協調，原本已確定接班人選，不料上個月竟突然生變，也為理監事選舉，理事長、常務監事之爭增添變局。

張建豐在員林果菜市場歷練10年，擅長行銷，讓散戶和行口都樂於進場交易、消費，妻子為社頭鄉代莊詠晴，父親張炳得生前曾任第14屆縣農會理事長，在各界勸進鼓勵下挑戰縣農會總幹事大位，又有藍軍大老蕭景田支持，來勢洶洶。

吳逢源則從縣農會基層約僱人員做起，曾任東勢林場場長，更陸續擔任資訊部、會計部、會務部、保險部和輔導部主任，今年1月前祕書邱啟卯退休後接任祕書，30年歷練完整，亦可見被廖振賢多所重用栽培，可謂當權派嫡系子弟兵。

彰化縣農會雖無信用部，但有不少資產，包括東勢林場、彰化市中山路的縣農會大樓，還有員林市皇潮鼎宴土地，員林市靜修路華成市場10多家透天店面，還有田中碾米廠、花壇倉庫、大村也有塊山坡地，坐收豐厚租金。近年廖振賢更在埤頭租用2公頃台糖土地、斥資千萬打造網室有機蘆筍園，以「蘆屋」品牌創下每公斤600元的拍賣紀錄。

彰化縣各級農會總幹事遴選候聘人登記作業，自9日至13日、每天上午8時至下午4點止在縣府中庭受理，根據《農會總幹事遴選辦法》，對登記者進行資格審查、面談，評定學經歷、品德操守與工作表現等，表現績優總幹事沒有任期限制，每4年一任，經改選後的理事會表決通過，即可連續聘任至65歲退休為止。

根據農業處統計，9日已有15個農會（含縣農會）、18人完成登記，10日無人登記。除了縣農會，彰化市農會林毓源、田中鎮農會曾招英、田尾鄉農會楊春枝今年都已屆齡退休，地方傳出鹿港、田中、永靖和北斗，都恐出現2人甚至3人以上競爭。

(中時 )