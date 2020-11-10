網路家庭（8044）10日公告10月營收，單月營收達31.5億元，月增4.9％，年增3.65％，寫下歷年同期新高紀錄，累計今年前10個月營收344.36億元、較去年同期成長12.8％。網家表示，今年以來，集團每個月營收都站穩30億大關，展望第四季，年度重要檔期雙11搶先開跑，旗下PChome 24h購物推出優惠及O2O策略迎戰，受惠下半年促銷旺季，內需市場成長動能佳，營運展望樂觀可期。

網家指出，旗下PChome 24h購物搶先於10月下旬啟動雙11檔期，今年強攻「科技力」、「品牌力」及「話題力」，率先結合AI大數據、預測熱銷品，推出500萬種商品下殺1.1折起，集結11大利多優惠，串聯9大行動支付，聯合36大銀行最高回饋27％，帶動買氣暢旺。

網家也成立「品牌旗艦館」專區，攜手百大品牌如Apple、小米、3M、碧兒泉等，擴大市場布局。因應社群時代來臨，話題商品如iPhone 12、寶可夢造型悠遊卡等商品衝買氣，積極強化品牌好感度及黏著度。

另外，蘋果iPhone 12系列新機開賣掀起話題，其中iPhone 12 Pro現貨開賣三分鐘全數完售，且行動端訂單比例高達65％，銷售力強勁。第二波新機預購，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini搜尋度持續飆高，再現秒殺氣勢。

迎戰雙11，網家表示，今年積極布局異業結盟策略，積極拓展線上結合線下的購物體驗，為歷年來規模最大。攜手包括中華電信、Global Mall中和環球購物中心、華山文化創意產業園區、國立故宮博物院舉辦實體活動，更連續第四年打造演唱會，邀請金曲歌王蕭敬騰、天后陶晶瑩等歌手齊力開唱，並將全程於7大平台同步直播，晚會期間將開賣人氣商品下殺折扣，搶攻買氣，衝刺第四季營運。

(工商 )