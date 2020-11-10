李國毅、李亦捷在《廢財闖天關》中初相見就場面尷尬。（三立提供）

李國毅在三立、華視新八點華劇《廢財闖天關》飾演落難財神，因前世未了被貶回凡間，和李亦捷的初次相遇就全裸相見。李亦捷被李國毅這位闖入房間的不速之客意外「臀咚」，嚇得驚慌失措。在拍攝現場李國毅展現大將之風，說脫就脫，任由導播處置，揚言要挑戰八點時段最大尺度。

李國毅表示，對拍裸露戲不會緊張，因為在《我的自由年代》中就曾露過屁屁，笑說已經脱習慣了，還為自己冠上「專業被脱男星」的稱號，當得知要拍攝這場裸露戲，他在一、兩個月前就開始勤於健身、控制飲食。被問對自己身材有沒有信心，他秒回：「沒有！」表示自己很喜歡運動，但不追求大肌肌這件事。和過去幾年相比，其實比較喜歡現在的體態，以前曾因腰傷無法運動，導致有點過瘦，現在則是屬於精實的身材。

在拍攝過程中，李國毅不在乎裸露尺度，屁股露出程度任由導播安排，而導播也沒在客氣，為呈現全裸效果，一直把李國毅的褲子往下拉，直到臀溝露出「滿意位置」才停止下手，李亦捷在一旁看傻眼直呼：「好大方！」大讚李國毅是位十分敬業的演員。

李國毅、李亦捷、邵翔主演的《廢財闖天關》將於17日首播。（三立提供）

相較於李國毅的大方，首次接演華劇的台北電影獎影后李亦捷，第一場戲就要穿上浴袍小露香肩，和男神李國毅超近距離對戲，她坦言非常害羞和緊張。除了裸露戲外，還要上演李國毅撲倒在她身上的橋段。第一次拍攝偶像劇情節的她說，李國毅會護著她的頭往後倒，還以伏地挺身的姿勢挺住避免整個人壓在她身上，讓她覺得很貼心，「我非常信任李國毅，他都會把我保護得很好，給了我很多安全感，所以可以放心的跟他對戲。」

李國毅和李亦捷首度合作，拍攝一個多月就拍出好感情，李國毅表示，他一般很少會去主動教別人，但李亦捷常常以非常可愛、謙虛的方式詢問建議，找他一起討論，所以兩人很快地就成為無話不談的朋友。看到李亦捷從原本緊張、放不開的個性，到現在笑容變多，越來越放鬆的樣子，李國毅也很替她開心。

(中時 )