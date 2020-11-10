受到疫情影響，國人無法出國，購物成為民眾的最佳方法。萬事達卡新常態消費大調查顯示，雖然各國發布旅遊禁令，民眾不能出國，但仍有3成的國人表示，自己今年不但沒有省下出國的費用，反而花得比去年更多，多花的錢都花在了實體及網路購物（68％）、國旅（15％）和餐飲（14％）上。

台灣民眾2020年以來消費次數和消費金額增加最多的類別是網購，分別有52％和48％的民眾加碼網購消費的次數和金額。除網購外，有2成的民眾增加了餐廳吃飯的次數和花費金額；國旅則是排名第3，僅有13％的民眾在今年增加國旅次數。

而雙11網購季起跑，帶動民眾消費情緒，從萬事達卡新常態消費大調查中發現，有超過9成的台灣民眾表示近兩個月內會再次網購。新冠疫情也讓數位化生活成為新常態，網購安全和支付流程便利性不可或缺。

針對台灣人愛網購的特性，萬事達卡與蝦皮和京東等電商平台推出多重優惠外，也在台啟動全亞洲第一個Token Connect代碼一鍵綁卡服務，加速消費者在網購結帳的速度，一次滿足持卡人購物與支付體驗。

萬事達卡新常態消費大調查中民眾的消費品類分析，可看出男性與女性消費者的差異。男性消費者最常購入的品項為3C商品（52％）以及服飾鞋帽類商品（39％）；女性消費者最愛買的除了服飾鞋帽（58％），還有美妝保養品（45％）。受到疫情的影響，保健食品（35％）則成為男女消費者在今年共同最常購買品項的第3名。

萬事達卡調查中指出，有超過半數的民眾表示會在陸續到來的雙11、周年慶等折扣季增加購物預算。其中，女性消費者最想在購物季添購的是服飾（57％）與美妝（44％）。

萬事達卡統計，有50％的消費者曾因繁瑣的結帳過程中斷購買行為，還有80％的消費者擔心在商戶留下卡號資訊的安全。很多消費者在搶電商促銷商品時，都有這種扼腕經驗：好不容易將商品放進購物車了，最後卻在結帳時，要花很多時間輸入信用卡資訊，等輸入完資訊了，商品卻早就完售了。

今年，萬事達卡在台啟用亞洲第一個Token Connect代碼一鍵綁卡服務，消費者只要事先透過銀行APP，就可以一鍵綁卡到指定的電商平台，接下來的網購就再也不用輸入相關資訊即可完成交易。且透過萬事達卡獨特的代碼技術，將持卡人卡號轉換成虛擬代碼，經由銀行及商戶端雙重認證，無須在商戶儲存真實卡號，一次解決交易流程與安全問題。

(工商 )