第三屆中國國際進口博覽會10日舉行閉幕記者會，中國國際進口博覽局副局長孫成海透露，雖然目前全球新冠肺炎疫情仍在持續蔓延，但第三屆進博會各方合作意願熱度不減，按一年計，累計意向成交726.2億美元，比上屆增長2.1％。

孫成海表示，第三屆進博會按照越辦越好總要求，延續新時代，共享未來的主題，克服不利影響，統籌疫情防控和辦展工作，取得豐碩成果。展會總展覽面積近36萬平方米，比上屆擴大近3萬平方米，多個國家和地區的參展企業攜大批新產品、新技術、新服務首發首展，舉辦101場配套活動，近40萬名專業觀眾註冊報名，3,000多名境內外記者報名採訪，實現了安全、精彩、富有成效的預期目標。

孫成海表示，本屆進博會展示新產品、新技術、新服務411項，世界500強及行業龍頭企業連續參展比例近80％，布展水平進一步提升，特裝比例達到94％。多個國家部委繼續推出稅收優惠、通關便利、市場准入等支持政策，為展客商帶來更多實惠。

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