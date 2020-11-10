根據104人力銀行日前公布的數據，2020年台灣平均年薪高達64.1萬元，是5年來新高，但增幅方面僅比去年高5000元，也就是0.7%，為5年來最低。

104人力銀行調查指出，受到新冠疫情影響，2020年台灣平均月薪調漲率2.9%，首度跌破3%，創下5年來最低，其中傳統製造業最受影響，調薪率僅2.7%；電子製造業、一般服務業2.8%，知識密集服務業調薪3.2%。

調查報告提到，大學新鮮人今年起薪為31227元、碩士則是來到35661元，且因疫情緣故，薪資第一名都是醫療專業技術人員，公共衛生、生物專業人員成為熱門職缺，相關科系碩士起薪甚至來到41914元，擊敗了長年居首位寶座的研究員。

調查中也提到，今年營建業可說一支獨秀，6種藍灰領年薪就高過全體平均，其中4種為營建相關，包括營建主管107.2萬、工地主任71.8萬、營造工程師65.8萬、水電工程師65萬，營建業產業增幅更達到41%。

104人力銀行資深副總經理暨人資長鍾文雄分析，台商回流帶動廠房需求提升，提昇不動業景氣，但許多藍灰領人士受疫情因素，無法順利返台，導致營建業職缺名額擴大，薪資也因此水漲船高。

針對調薪幅度5年來最低，幾乎成停擺狀況，鍾文雄對此表示，大部分企業多在農曆春節或是年中調整薪水，但疫情尚未平歇，因此企業為了防範虧本，改採保守政策，緊縮人力成本。

此次104人力銀行調查範本為傳統製造業309家；電子製造業284家；知識密集服務業(如金融機構、出版、傳播經紀、醫療服務、藝文等)278家與一般服務業266家，一共1137家公司參與。

不少網友看到平均年薪64.1萬，紛紛留言：「抱歉啦，又是我拉低平均」、「我感到不好意思，又是我在雷」、「我就是那個拖油瓶，對不起大家」、「看來我努力還不夠QQ」。

(中時新聞網)