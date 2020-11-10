高雄東南客運高姓公車司機去年10月晚間駛抵終點站時，見車上無乘客，竟趁機揉胸強吻一名熟睡的女高中生，還一度用手勒住少女頸部，少女驚嚇掙脫後衝回家報警。司機一度裝傻企圖脫罪，高雄地院勘驗監視器畫面後打臉司機，依加重猥褻等罪重判「癡漢司機」3年4月，可上訴。

判決指出，高男平日為東南客運紅18路線駕駛，去年10月7日晚間6時許，他開著公車抵達終點站，1名穿高中制服的16歲少女還在熟睡，高男藉機靠近，用手掌貼著少女右胸上下游移揉捏。

少女被摸驚醒後，高男還故作暖男詢問「妳睡著了嗎？」，同時還把身體壓低，用左手環繞少女頸部，強吻嘴唇，右手直接撫摸少女左胸，少女嚇得高聲尖叫掙扎，推開高男後逃回家，在母親陪同下報警。

高男審理時承認有不禮貌的行為，也表示後悔並道歉，但只坦承性騷擾，沒有猥褻少女的意思，企圖脫罪。

合議庭勘驗車內監視器影像發現，高男明顯有觸摸揉捏少女胸部的動作，甚至強吻並緊摟，已屬強暴的手段。考量高男事後已向少女母親道歉，依成年人故意對少年犯乘機猥褻罪判9月、利用駕駛供公眾運輸之交通工具之機會犯強制猥褻罪判3年2月，共執行3年4月，可上訴。

(中時 )