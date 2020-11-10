袁艾菲去(2019)年情定老公老魚，兩人過去就曾經交往過，已經認識了10年以上，袁艾菲婚後也常大方放閃，在IG分享和老公相處的日常，今(10)日她就曬出一張照片，只見一名長髮女子背對著鏡頭睡覺，袁艾菲表示，她在老魚手機中看到時，頓時滿頭問號。

袁艾菲在IG分享一張照片，長髮女子穿著藍色細肩帶背心，露出白皙的美背，背上還有個疑似刺青的圖片，是愛心乘以無限，她在文中表示，這張照片出現在老魚以前的手機裡，且還存在我的最愛，可見照片中的女子對老魚來說有重點，讓她頓時超困惑。

在 Instagram 查看這則貼文 袁艾菲（@yuanlovefly）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 27 日 下午 11:13 張貼

老魚這才反問她：「妳到今天都還不知道我亂畫妳背喔？」袁艾菲也驚呼，這麼多年過去，她完全沒有發現這件事，老魚也一臉理所當然地回答：「我又沒有跟妳說」，袁艾菲似乎是想到2人兜了一圈不但又在一起，還踏入了婚姻，忍不住說道：「這該不會是什麼妖術，讓我只能跟你結婚吧？」

在 Instagram 查看這則貼文 袁艾菲（@yuanlovefly）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 5 日 上午 9:04 張貼

夫妻倆甜蜜的對話閃瞎眾人，袁艾菲也補充，老魚的我的最愛裡有很多張她以前長髮的照片，但現在短髮的模樣卻一張都沒有，「欠揍的長髮控」，閨密郭雪芙也留言直呼，「長髮加1」，但袁艾菲也表示，目前還是沒有要留長的打算，對自己帥氣的短髮十分滿意。

(中時新聞網)