正修科大舉辦「創意校歌大賽」，12支參賽隊伍表現創意，充滿青春與活力，幼保系一舉囊括校長及優等獎。（林雅惠攝）

正修科大舉辦「創意校歌大賽」，12支參賽隊伍表現創意，鍋鏟、關東旗、動物裝全出籠，邊跳邊變換隊形、廚藝大賽熱鬧有趣，充滿青春與活力，幼保系一舉囊括校長及優等獎。

正修科大保留優良傳統，年度「創意校歌大賽」今年邁入第12年，歷年表現搶眼的幼保系一出場就受到矚目，本次主題是「動物選秀比賽」傳達保護動物議題，採用歌曲有「我怎麼這麼好看」、「派對動物」和最流行的韓國歌曲「how you like that 」。

幼保系學生為顯現動物主角，特別穿上動物裝，其餘同學都以觀眾角色看動物選秀，表演結束ending時，同學一圈一圈圍起來，進行層次上的變化，遠看就好像是蛋糕，祝福正修55歲生日快樂。

妝彩系表演的主軸「自信」，彩妝部分搭配55週年校慶，應用五彩顏色，做臉部及眼部彩妝搭配，增添歡樂氣氛；餐飲系重頭戲是「廚藝大賽」，使用平底鍋、電磁爐、鍋鏟、托盤等道具，為比賽增添不少驚喜；金融管理系表演採邊踏步邊唱校歌方式，創意版校歌採拍手來打節奏，再換成跳舞隊形交互變換，頗具創意。

校長龔瑞璋表示，參賽隊伍表現非常好，都是優勝者，透過校歌練習，彼此感情變得更融洽。

(中時 )