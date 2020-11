正修科大舉辦「創意校歌大賽」,12支參賽隊伍表現創意,充滿青春與活力,幼保系一舉囊括校長及優等獎。(林雅惠攝)

正修科大舉辦「創意校歌大賽」,12支參賽隊伍表現創意,鍋鏟、關東旗、動物裝全出籠,邊跳邊變換隊形、廚藝大賽熱鬧有趣,充滿青春與活力,幼保系一舉囊括校長及優等獎。

正修科大保留優良傳統,年度「創意校歌大賽」今年邁入第12年,歷年表現搶眼的幼保系一出場就受到矚目,本次主題是「動物選秀比賽」傳達保護動物議題,採用歌曲有「我怎麼這麼好看」、「派對動物」和最流行的韓國歌曲「how you like that 」。

幼保系學生為顯現動物主角,特別穿上動物裝,其餘同學都以觀眾角色看動物選秀,表演結束ending時,同學一圈一圈圍起來,進行層次上的變化,遠看就好像是蛋糕,祝福正修55歲生日快樂。

妝彩系表演的主軸「自信」,彩妝部分搭配55週年校慶,應用五彩顏色,做臉部及眼部彩妝搭配,增添歡樂氣氛;餐飲系重頭戲是「廚藝大賽」,使用平底鍋、電磁爐、鍋鏟、托盤等道具,為比賽增添不少驚喜;金融管理系表演採邊踏步邊唱校歌方式,創意版校歌採拍手來打節奏,再換成跳舞隊形交互變換,頗具創意。

校長龔瑞璋表示,參賽隊伍表現非常好,都是優勝者,透過校歌練習,彼此感情變得更融洽。

