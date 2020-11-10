2020全國水產創意加工產品競賽，樹德科大餐旅與烘焙管理系兩隊同學入圍決賽，並榮獲1銅1佳作；銅獎團隊以台灣在地虱目魚骨融入作品開發，製作成目前市場最流行的乾拌麵，取諧音「思慕」，非常契合產品及主題。

競賽內容以台灣水產品融入研發製作，並開發可以儲存1個月以上的加工品項為主，決賽前需經過測試後才能有機會在總決賽中一拼高下，當天並備好入圍決賽產品，限時30鐘內完成解說食材運用、製程、及儲存測試結果。

系主任兼指導老師林宥君說，從決定參賽開始，即不斷與學生討論，思考選擇何種食材？如何運用和定位？學生一邊蒐集水產品，包括蝦仁、蟹蚌、魚乾等食材，也利用課餘時間成群到市場或漁港尋找海鮮食材，最後以食材取得便利性和合理價位為考量，選定台灣狀元魚「虱目魚的魚骨」和有福壽魚之稱的「台灣鯛」魚類素材進行研發。

林宥君說，此次比賽具有挑戰性，試做過程難免有小瑕疵，但同學都能耐住性子，反覆調整修正，得以完成具有商品價值的產品，不僅提升自己的專業技術，也激發出研發能量，對未來職涯規劃開闢另一條康莊大道，畢業後亦可朝產品研發新領域發展。

(中時 )