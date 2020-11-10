米可白、曾子益劇中第一場吻戲登場。（台視提供）

米可白和曾子益在台視八點檔《生生世世》獻出本劇第一場吻戲，現場充滿小清新的愛情，空氣中滿滿的粉紅泡泡。不過兩人戲中談戀愛，戲外愛鬥嘴鼓，米可白爆料當天拍攝前，曾子益劈頭就問「妳親過幾個？」讓米可白當場翻白眼，沒好氣地說：「會不會聊天啊！」曾子益笑著解釋：「我是想要了解妳的『戰鬥力』，所以才這麼問的，哪知道會被翻白眼。」

米可白從一開始只敢看對手的喉結，現在進階拍吻戲，心理障礙跨出一大步。她表示，雖然不是第一次拍吻戲，但還是會有點害羞，已經有新方法來克服，米可白說：「現在都會在心裡對自己喊話說『沒關係，再撐一下！』還好角色個性就是這樣，萬一表現得像老手也不太合理。」

曾子益則表示，事前為了跟太太報備拍吻戲緊張一整天，好不容易鼓起勇氣打電話，卻支支吾吾，反而是太太表現開明，直接說：「你要拍吻戲是嗎！還以為什麼事咧，我要上班了先這樣。」曾子益笑說，太太講完就掛電話，剩他愣在電話另一端。

米可白、曾子益劇中談愛情走小清新路線。（台視提供）

米可白再爆拍攝當時，曾子益吻完她還突然落淚，米可白嚇了一跳問：「你幹麻？」曾子益解釋是希望能表現出「初戀感」，但一想到角色終於苦盡甘來，因而感動落淚。米可白希望觀眾看到角色的真誠，她表示：「看到子益這麼入戲，覺得還滿可愛的。」

兩人長時間拍戲拍出好情誼，私下也很常互虧。米可白透露，常說曾子益比較像「女主角」，她笑說：「因為子益很怕冷，冬天拍戲要穿兩件衛生衣，一直喝熱茶、雞精，到了夏天他又怕熱、不能曬太陽，都躲在屋簷下，我跟雨宣都覺得自己相較之下像是男生。」曾子益則不甘示弱表示：「有被米可白鬍子刺到。」米可白也爆料早就將對方通訊軟體的名字偷偷改成「白斬雞」，後面還加了一隻公雞圖案，兩人一來一往，互動有趣。

(中時 )