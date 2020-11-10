美盛旗下凱利投資董事暨投資策略師Jeffrey Schulze、副總裁暨投資策略分析師Josh Jamner指出，拜登為民主黨奪回了白宮的控制權。雖然選前各家民調都顯示拜登可望勝選，但最終結果卻比預期的差距更近。現任總統川普仍因經濟不振和失業率上升而喪失了連任的機會。

大選前許多人都把焦點放在選舉可能上演的「藍色浪潮」，即民主黨將入主白宮、掌控參議院的穩定多數並擴大在眾議院的優勢，這可能會有助於推動大規模方案，但這樣的情況並沒有發生。料將由共和黨繼續主導的參議院(加上民主黨在眾議院多數勢力的縮小)或會在政策和立法方面發揮緩和的作用，導致財政刺激措施的規模和範圍可能會更加有限，看來1兆美元左右規模的法案，即從共和黨和民主黨先前各自的提案中取得妥協，似乎有望獲得通過。

此外，考慮到共和黨料將繼續控制參議院，一些投資者比較關心的政策舉措，如提高企業稅和個人稅，不太可能被頒佈。即使民主黨奪回了參議院的控制權，也會因他們的多數票數極少，導致能推動通過的法案範圍料相當有限。

所以，無論參議院由誰當家，結果對股票投資者都是有利的，因為預期變化較少，訴求議題會更平衡。因此在大選結束後，市場領漲類股立即發生變化。在第一次總統辯論後拜登在民調中對川普的差距開始擴大時，小型股和價值股表現優異，因為當時市場預期財政支出將增加，會導致利率和通膨預期上升。隨著現在財政支出規模傾向縮小，利率和通膨預期也有所下降，市場領頭羊又轉向大型股和成長股。

重要的是，我們認為投資者在過於關注這些短期市場波動時，應保持一定的謹慎。金融股是2016年大選後第二天表現最好的類股，在隨後的一個月裡，該類股與能源股排名前兩名。雖然它們在2017年初繼續表現強勢，但此後它們卻淪為表現最差三個類股中的兩個。 雖然大選的結果似乎對市場有利，但經濟狀況仍令許多人擔憂。令投資者稍感安慰的是拜登並非全然生手。拜登曾在全球金融危機中出任副總統，並幫助引導經濟重新進入以穩定但緩慢成長為特徵的擴張期。這一次，拜登將接下的是一個已見好轉的經濟。事實上，我們認為美國經濟已經走出了COVID-19的衰退。凱利經濟復甦儀錶板也支持這一觀點，第二季復甦儀錶板轉為綠色/擴張，本月基本信號沒有變化。

雖然今年稍早經濟似乎出現了轉機，但情況仍然不穩定。有超過2,150萬美國人在各種方案下領取失業救濟金，企業破產申請繼續攀升。在領取失業救濟金的人中，有超過1,300萬人參加了作為CARES法案一部分而設立的兩個特別計畫，而這些擴大發放失業救濟金的計畫都將在年底到期，這意味目前領取救濟金的人當中，有62％的人可能會失去這些福利。這使得紓困法案的通過變得尤為重要，也是臨近年底短期波動的潛在來源。

許多市場參與者會針對選舉相關的波動性預做準備，從歷史上看，VIX指數在總統大選前會呈現升勢。隨著重大不確定性排除，投資者重新調整部位並解除避險，VIX通常會下降，而股票會上漲。而持續的經濟復甦應該會在未來幾年繼續推升企業獲利。雖然未來道路可能仍有顛簸，特別是考慮對疫情的擔憂，但我們相信美國經濟已達到了脫困速度，若有顯著拉回，對長期股票投資者來說或許是具有吸引力的進場時機。

(工商 )