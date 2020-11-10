雲品國際酒店股份有限公司（2748）公告10月合併營收2.19億元，創歷年同期次高記錄，並較去年同期成長9％。累計2020年1至10月合併營收達14.21億元，較去年同期減少26％。展望後市，第四季進入宴會與秋冬旅遊旺季，雲品旗下住房、宴會業務動能強勁，並持續深化集團資源整合，同步採取同業、異業結盟合作，積極拓展輕資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」業務，期能為集團挹注營收。

台灣疫情控制得宜，且政府多項振興方案祭出，帶動國人國內消費力道，第三季國人於國內消費實質成長率達5.09％，創2011年以來單季新高水準。雲品表示，10月適逢中秋節、雙十連假，在防疫措施不鬆懈的前提下，亦積極針對旗下日月潭雲品溫泉酒店、君品酒店、以及相關餐飲優惠活動，在國旅商機下，不僅日月潭雲品溫泉酒店已經連續3個月平均住房率超過九成以上，且持續暢旺至年底與明年第一季，挹注整體營運良好動能。

雲品亦積極針對君品酒店搶占國旅消費表現，以君品酒店高度品牌知名度、頤宮中餐廳米其林三星肯定，採取同業、異業結盟合作，加大推出多種餐飲優惠方案成效已逐步展現，尤其10月推出高檔義大利餐廳「雅意」、雲軒西餐廳大閘蟹盛宴活動，以高檔星級水準吸引來客數表現。再加上「皇后號頂級遊輪饗宴住房專案」持續熱賣，更透過萬聖節活動，推出萬聖節魅影住房專案，透過主題房、角色扮演、解謎遊戲等以五感體驗提升國人住房體驗，挹注君品酒店住房表現，皆係帶動雲品10月營收繳出歷年同期次高成績之因素。

雲品指出，今年台北國際旅展（ITF）雲品與母公司雲朗國際觀光聯合行銷，於開展前提前起跑線上旅展活動，旗下日月潭雲品溫泉酒店與君品酒店住宿券於今年線上及線下旅展業績熱銷，其中觀察目前日月潭雲品溫泉酒店訂房表現、加上台北國際旅展訂單挹注下，今年日月潭雲品溫泉酒店營運表現有機會回復去年疫情前水準。

展望2020年第四季，在疫情的不確定性下，雲品持續落實防疫措施，如顧客取餐需配戴口罩、服務人員主動配戴口罩、酒精消毒、紫外線殺菌等積極作為，並看好旗下住房、宴會業務步入傳統旺季，有望展現更為強勁之營運動能，並持續深化集團資源整合，並同步採取同業、異業結盟合作，積極拓展輕資產業務模式的婚宴平台「君品Collection」業務，其中，君品酒店「皇后號頂級遊輪饗宴住房專案」於11月將啟航八班航次，目前仍有零星少數船位可供住房預定，有望拉抬周末住房率表現，以及「君品Collection」在手宴會訂單集中於第四季及明年第一季，加上委託經營管理的「皇家薇庭」目前假日婚宴、工商宴會訂單已預定額滿，亦積極增加平日宴會接單需求，雖然今年因為疫情的關係大型尾牙活動辦理有所減少，但在君品積極以保證金、最低桌數調整的條件下爭取訂單，隨著住房與宴會訂單逐步認列，帶動未來營運成長可期。

雲品近年積極投入公司治理、企業社會責任、以及環境永續維護上不遺餘力，在2020年第十三屆TCSA台灣企業永續獎競賽中獲選服務業白金獎肯定，且雲品為落實環保，今年起不主動陳列一次性備品，以友善環境、永續經營為目標，展現了雲品國際在環境保護、社會公益及組織治理等全方位永續發展的具體做法與績效。

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