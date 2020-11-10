遠傳電信（4904）10日公佈10月自結合併營收66.76億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為22.33億元與6.15億元，每股盈餘 （EPS）0.19元。

累計1～10月合併總營收633.69億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為229.32億元與70.84億元，自結稅後每股盈餘 （EPS）2.17元，累計EPS已達全年度財測目標的88％。

遠傳表示，行動通訊業務表現穩定向上，在趨冷的市場中，月租型用戶數、總用戶數仍持續緩升，月租型用戶流失率維持低檔，僅1.06％。iPhone 12／12 Pro熱賣更挹注5G ARPU成長。消費者服務方面，推出「遠傳搶付」全新商業模式，媒合品牌與市場需求，提供消費者量身訂做的電信門號組合。

另外，遠傳friDay影音持續深化與國際夥伴、在地影業合作，包含攜手韓國電信KT、高雄電影節、台灣國際女性影展，提供符合不同影迷口味、豐沛多元的影音饗宴。

在營運策略奏效下，累計1～10月新經濟營收年成長率達16％，資通訊業務營收年成長幅度達27％，其中雲端服務營收較去年同期增加71％、物聯網收入年成長率高達121％。

遠傳積極結盟產業夥伴，擴大5G生態圈，與桃園市政府經濟發展局、日本NTT集團子公司台灣恩悌悌聯手打造智慧球場，與花蓮縣政府合作，於「全民運動會」展演5G-AR開幕開場秀。遠傳強調，未來將持續透過跨業合作展現綜效，推出多元創新的服務，豐富消費者的5G生活。

(工商 )