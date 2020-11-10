呈現台灣近代美術發展脈絡，亞洲大學現代美術館即日起推出「引藝領潮－1947‧鼓亭莊聯展」，展出80多幅包括黃君璧、廖繼春、朱德群等當代藝術家創作；策展人李梅齡說，台師大從1947年成立美術專科班後，約30年間台灣美術都是由其引領風騷，堪稱台灣美術教育泉源。

「鼓亭莊聯展」展出50至70年代、台灣師範大學38位美術系師生創作的油畫、水墨、膠彩與水彩、版畫，其中，「五月畫會」成員韓湘寧展出「凝固的吶喊」作品，他說，這幅創作是20多歲時的構想，原作因輾轉搬遷不見了，他近年重新以油漆等原料創作，呈現斑駁的味道。

亞洲大學講座教授林磐聳以1200張明信片為素材，創作「台灣家書」作品。（林欣儀攝）

同樣畢業於台師大美術系的林磐聳，是台師大前任副校長、現任亞大講座教授，他拿出多年來創作的1200張明信片、打造一面「台灣家書」藝術牆，奪人目光；林磐聳說，因為缺乏時間創作，決定帶著明信片隨時創作，地點包括郵輪、高鐵、火車等，並從世界各地寄回台灣。

林磐聳說，這些明信片除畫下當時的活動、心情，還有郵戳作為時間與空間的見證，13年來共創作3000張，這次拿出1200張展出，呈現食衣住行育樂，裡面畫最多的是台灣島嶼，有些則是喝過的酒、絲路之旅或家人生病時的祈福，盼成為另一種活化石。

身兼亞大現代美術館總監的李梅齡表示，台師大美術系是台灣戰後第一所由大專院校成立的美術相關科系，其師資分別來自大陸、留日返國的藝術家，也奠定師大美術系重視寫實、技巧的特色，之後發展出不同想法、風格，甚至成立「五月畫會」引進抽象概念。

李梅齡強調，師大美術系不僅以創新思維在台灣近代美術發展中掀起波瀾，甚至影響到香港等亞洲地區；至於聯展以「鼓亭莊」為名，主要因師大設立於現今的「古亭」，其清朝舊名為「鼓亭莊」，早期是灌溉大台北盆地的？公圳重要樞紐，藉其名展現教育涓涓不息的意涵。

(中時 )