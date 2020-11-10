◎國旅團新一波補助 限平日2天1夜

安心旅遊國旅補助10月底結束，但邊境尚未解封，國旅又進入傳統淡季，產業界憂心難以熬過寒冬，交通部擬在有限資源下，推出下一波國旅補助，並設下「以平日為主、2天1夜以上、每家旅行社限額」等3條件，盼旅行社業者及導遊、領隊「有事做、有錢賺」。

◎陸阻台參與WHA 柯轟政治凌駕健康人權

大陸打壓下，台灣參與案未列世界衛生大會（WHA）議程，台北市長柯文哲10日在臉書上表示，呼籲大陸，不要再用政治凌駕於健康和人權之上，人類應互助、齊心抗疫，而非製造障礙，追求健康平權是普世價值，台灣不應被阻擋在世衛門外，健康無國界。

◎蝦皮請客慶雙11 國光3路線免費搭乘

國光客運今日宣布，1818台北中壢、1813台北基隆、1800中崙（市府轉運站）基隆3條路線，明日全部車資由蝦皮購物免費請客，來回最多可以省下112元至162元不等，至少可多喝一杯星巴克大杯美式。

◎山下智久告別傑尼斯 前進好萊塢

日媒《週刊文春》10日報導，傑尼斯事務所藝人山下智久已在今年10月底結束了與事務所的契約。

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(中時新聞網)