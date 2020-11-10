民眾黨將舉行第一屆黨代表選舉，本月5日起開放黨員線上報名，本週六截止，預計將選出100名黨代表，不過，據悉，目前僅不到20人報名，恐報名人數低於選舉人數，導致黨代表選舉受影響。對此，民眾黨發言人蔡峻維表示，報名黨代表選舉需辦理良民證，因此時程受到拖延，預計截止前還會有報名潮；至於黨代表選舉是否會因報名人數不足延後，本周四會召開選舉會議研議，會視情況調整。

民眾黨預計年底舉行黨代表選舉，本月5日至14日開放黨員線上報名，17日至19日開放參選人線上連署，通過連署者將於12月5日舉行網路投票，預計選出100席黨代表，候補20席。

根據選舉辦法，選舉人應於8月4日前入黨，且無辦理戶籍更動，被選舉人應於11月4日前入黨，黨員報名參選後，需要10人連署，才能成為黨代表參選人，並非報名即可參選黨代表。

不過，據了解，黨代表報名情況不如預期，應選100名，截至目前僅不到20人報名，恐形成報名參選人數低於應選人數局面。

對此，蔡峻維解釋，主要是參選黨代表需辦理良民證，辦證約需3至4天，連帶影響報名情況，相信截止報名前還會有報名潮，也歡迎熱愛政治的黨員報名參選。

(中時 )