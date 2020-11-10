網家(8044)公布10月營收，今年以來連續站穩30億元，單月達31.5億元，累計前10月營收為344.36億元，年成長12.8％。進入第4季購物旺季，年度重要檔期雙11搶先開跑，旗下PChome 24h購物推出優惠及O2O策略迎戰，受惠下半年促銷旺季，內需市場成長動能佳，營收展望樂觀可期。

網家旗下PChome 24h購物搶先於10月下旬啟動雙11檔期，今年強攻「科技力」、「品牌力」及「話題力」，率先結合AI大數據、預測熱銷品，推出500萬種商品下殺1.1折起，集結11大利多優惠，串聯9大行動支付，聯合36大銀行最高回饋27％，帶動買氣暢旺。

此外，成立「品牌旗艦館」專區，攜手百大品牌如Apple、小米、3M、碧兒泉等，擴大市場布局；因應社群時代來臨，話題商品如iPhone 12、寶可夢造型悠遊卡等商品衝買氣，積極強化品牌好感度及黏著度。而蘋果iPhone 12系列新機開賣掀起話題，其中iPhone 12 Pro現貨開賣三分鐘全數完售，且行動端訂單比例高達65％，銷售力強勁。第二波新機預購，iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 mini搜尋度持續飆高，再現秒殺氣勢，也是雙11檔期重要收入之一。

迎戰雙11，積極布局異業結盟策略，PChome 24h購物拓展線下購物體驗，攜手中華電信、Global Mall新北中和環球購物中心、華山文化創意產業園區、國立故宮博物院舉辦實體活動，今天更連續第四年打造全台電商唯一的國際級雙11盛會「2020雙11 PChome來了！AMAZING FUTURE演唱會」，邀請金曲歌王蕭敬騰、天后陶晶瑩等歌手齊力開唱，並將全程於7大平台同步直播，晚會期間將開賣人氣商品下殺折扣，將挹注業績維持高檔水準。

(時報資訊)