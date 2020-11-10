聯強(2347)公布2020年第三季與前三季財報，包括毛利、營業利益、淨利等經營指標，繼第二季之後再度同步創下9年新高。第三季營業利益19億元，年成長43%；稅後淨利21億元，年增29%；每股盈餘1.26元。前三季營業利益52億元，年增32%；稅後淨利57億元，年增17%；每股盈餘3.41元。展望第四季有多項新品問市，公司看好第四季營運比第三季更好。

聯強國際表示，全球疫情雖然仍未見舒緩，但市場狀況逐季好轉，聯強第三季合併營收896億元，年增2%，季增18%，連續兩季達雙位數季成長，同時毛利、營業利益和淨利等指標也大幅成長。受惠於產品組合持續優化，毛利率來到4.3%。營業費用則因近兩年大力推動的精實計劃成效顯現，減少4億元，大幅下降17%，使得營業利益達19億元，大幅年成長43%，並連續四季創同期歷史新高。第三季稅前淨利29億元，季增26%、年增47%；稅後淨利21億元，為2011年以來新高，季增18%、年增29%；每股稅後盈餘1.26元。

聯強前三季獲利表現優於營收；前三季合併營收2343億元，年減5%，排除匯率影響則為年減2%；毛利率由去年的4.3%提升至4.6%。營業費用下降15%，使得營業利益年成長32%，達52億元。稅前淨利74億元，年增21%；稅後淨利57億元，年增17%，每股稅後盈餘3.41元。

聯強今年以來獲利能力提升，在毛利、營業利益、淨利等三項主要經營指標，不論金額或比率，第三季與前三季均同時達到9年新高。

聯強表示，第三季由疫情帶動遠距、零接觸商機，同時也促使企業必須加速數位化轉型，使得原本就屬於剛性需求的資通訊產品更加蓬勃發展。這樣的趨勢在第四季將會繼續延續下去，再加上宅經濟最夯的Xbox/PS5遊戲主機與nVidia新一代電競顯卡，以及iPhone/5G手機都在第四季上市；筆電/平板也陸續推出新產品，刺激換機需求；聯強相信第四季將會有超越第三季的好表現。

(時報資訊)