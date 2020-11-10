繼周一收在近八個月的高點，歐股周二開盤再次強力彈高。疫苗突破性的進展，從周一影響到周二，儘管仍有部分擔憂於疫情對應繼傷害的影響，因歐洲仍有多國處於全國性封鎖，稍微拖住漲勢。

周二泛歐Stoxx 600指數漲14.6點或+3.98%，為380.99點。石油和天然氣股大漲10.4%；其他旅遊休閒股；銀行股皆在早盤漲逾7%。

美國藥廠輝瑞(Pfizer)與德國夥伴BioNTech表示，其共同開發的疫苗在預防感染的試驗上出現九成的有效性。BioNTech早盤股價再飆漲9.0%，暫報96.9歐元。

英國周二官方數據顯示上一季的失業率飆高至4.8%，主因為雇主出現增多的解僱行動。出口導向的倫敦FTSE指數僅小漲0.6%。

義大利股市小漲0.1%。義大利收緊對知名觀光地區托斯卡尼(Tuscany)地區和其他四個地區的商業管制。

愛迪達下挫2.5%。第三季營收下滑，預計第四季出現類似下跌，儘管該公司強調中國地區將在第四季回復成長。

法國地產和購物中心公司Unibail-Rodamco-Westfield大漲28%，為泛歐600表現最好個股。稍早該公司股東投票反對一項35億歐元配股計畫。

(時報資訊)