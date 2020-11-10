汎德永業今日公告2020年第三季合併營收103.28億元，營業利益3.48億元，稅後淨利2.76億元，每股稅後盈餘（EPS）3.85元。同時，2020年10月合併營收30.71億元，較去年同期增加6.51％；累計1-10月合併營收317.04億元，年增率則達19.04％，均優於國內新車市場銷售表現。

汎德永業已連續六年獲利逾一個股本，今年前三季稅後淨利7.09億元，更已逼近去年全年的7.32億元，達去年全年的96.93％，前三季EPS已達9.89元，依第四季為傳統新車銷售旺季來看，今年可望延續賺一個股本表現。

汎德永業表示，受惠旗下BMW與Porsche（保時捷）產品線已漸臻完整齊全，尤其國內新車市場中休旅車的銷售量節節攀高，帶動BMW熱門款X系列休旅車（X1、X3、X4、X5、X6）與Porsche 休旅車Cayenne Coupe、Macan等均繳出亮眼成績，加上本季新車大量到港使交車順利，得推升獲利表現亮眼。

汎德永業指出，第四季旗下三大銷售品牌將陸續推出多款新車，率先打頭陣的為主力車款BMW 5系列，包含房車與旅行車共2種車款、6種車型，在新車到港後可望再推升新一波業績成長，汎德永業也將加大力道推出促銷方案，全力搶攻中大型豪華進口房車市場。再加上本月起BMW 與Porsche的2021年式新車也將陸續上市，預期將出現新一波的交車熱潮，整體來說新車銷售成長動能無虞。

在維修保養業務方面，近幾年來維保業務均維持穩健的年增長表現，對整體獲利亦持續產生相當助益，今年已新增全台最大「BMW高雄新生5S全功能展示暨服務中心」、以及全東南亞地區最大的Porsche全功能展示中心「Porsche 內湖潭美全功能展示服務中心」兩大據點，效益已見持續放大。

汎德永業也看好未來Porsche在台銷售前景，將在台中設立台灣樓地板面積最大的Porsche多功能展示中心，預計在2022年第3季開幕，未來隨著經濟規模效益發酵，可望增添公司新成長動能。

(中時 )