全公司為了李女早到公司(影片源自Youtube)

家住公司隔壁，是多少人夢寐以求的事情，但大陸有一名OL，雖然住公司隔壁，但每天都是狂奔進公司，「特殊景象」連老闆都聽聞她的事蹟，特地早到公司，就是為了錄下女員工狂奔的樣子，影片曝光後，這名OL意外爆紅，更是成為公司大紅人。

家住在新疆烏魯木齊的李姓女子，每天都是狂奔進公司，且一定「剛好準時」打卡上班，李女每天狂奔進公司的消息，逐漸在公司傳開，許多同事開始關心李女上班時間，還會特地早到公司，站在窗台邊看李女有沒有準時上班。

不僅同事開始關心李女的「上班日常」，連老闆都聽聞這名女員工的狂奔事蹟，老闆為了拍攝李女狂奔進公司的畫面，也特地早起進公司，錄下讓網友笑翻的畫面，路人悠哉的模樣，對比李女匆忙趕打卡，影片PO上網，李女也意外爆紅。

根據外媒報導，李女受訪時表示，因為自己家就住在公司隔壁，快步走的話，大約需要10分鐘路程，雖然已經住離公司很近，但早起對李女來說，實在太痛苦又困難，才會出現每天狂奔進公司打卡的畫面。

(中時新聞網)