一名網友上周六到台南市中西區河樂廣場附近的私人收費停車場，隔天上午取車時，赫然發現停車18小時竟然要價1800元，讓他PO網大呼「買了一個教訓」，還說「河樂廣場果然吸金」。台南市政府交通局指出，該局無法規定民營停車場的收費上限，業者只要標示清楚就沒有違規，但該停車場的收費可能是全市最貴。

網友表示，7日傍晚5點到中西區金華路三段河樂廣場旁的私人停車場停車，隔天11點多取車時，停車費1800元。他在臉書社團貼文說，「今天花了1800買了一個教訓」，「這是告訴我們停車要注意啊」，「每15分鐘25元，無上限」，「怪自己」。

台南市金華路三段河樂廣場旁私人停車場的收費標準標示。（摘自網路／洪榮志台南傳真）

經查，該收費停車場平日每15分鐘10元，最高收費150元，但例假日則不提供最高收費優惠，每15分鐘25元。

交通局停車管理處長黃俊傑強調，私人停車場因成本不一，鬧區停車場的土地成本較高，因此交通部曾經規定不能訂定私人停車場的收費上限，只要該停車場明確標示收費標準即可。

(中時 )