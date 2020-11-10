苗栗縣苑裡鎮社苓里1間金屬工廠常於夜晚排放粉塵，經環保局稽查發現該工廠以回收廢鐵熔化成鐵液後，重新鑄造零件，鋼鐵鑄造程序未取得固定汙染源設置操作許可證，依據《空氣汙染防制法》裁處12萬元罰鍰，並命該鋼鐵鑄造程序停工，要求業者應取得固定汙染源設置操作許可證才能復工。

有民眾向苗栗縣議員陳品安陳情，指苑裡鎮山柑里與社苓里間，有1間金屬工廠經常於晚間排放奇怪煙霧，經環保局稽查發現該金屬工廠內設有2台電爐，從事鋼鐵鑄造程序，卻沒有取得固定汙染源操作許可證，已違反《空汙法》第24條，經業者陳述意見，祭出12萬元罰鍰並勒令停工。

該違法金屬工廠附近有民宅、有機良田，且不到150公尺就有1所國小，粉塵四處飄散，嚴重影響空氣品質，該工廠設備簡單，沒有完善的汙染防制設備，鋼鐵鑄造程序中，產製的鐵球需打磨更圓，但落下的粉塵就直接從一般工業用排風設施排出，非常簡陋。

另外，環保局廢棄物管理科也查出，該金屬工廠回收廢鐵重製，未提報事業廢棄物清理計畫書經環保局核准，即逕自營運，已違反《廢棄物清理法》第31條，目前已發函通知業者依此部分陳述意見，後續將依法告發處分，可處6000元以上、300萬元以下罰鍰。

(中時 )