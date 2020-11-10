台電大觀發電廠關懷魚池鄉獨居弱勢老人，10日捐贈住宅用火災警報器66個，及1500元禮券讓長輩們採買生活物資；並委託魚池消防分隊及日月潭消防分隊，協助安裝及測試火災警報器，讓居家安全多一層保障。

大觀發電廠捐贈儀式，在魚池鄉公所中庭舉行；消防人員指出，住宅用火災警報器主要分為「光電式偵煙型」及「定溫式偵熱型」，此次安裝光電式偵煙型警報器，啟動原理是當偵測區域感知到火災產生的煙粒子，當濃煙持續且到達設定濃度時，立刻發出警報聲響，提醒民眾有火災發生，必須進行應變逃生。

住宅用火災警報器的裝設位置為寢室、樓梯及走廊等處所，不能裝設於廚房等經常煙霧瀰漫的環境，因為不當的安裝，將延遲警報時間也會造成誤報。

住家多一分火災預防，少一分災害損失，火災發生通常在人們警戒心最低、深夜或清晨熟睡時刻，往往容易釀成重大人命傷亡及財產損失，為預防此情況發生，裝設住宅用火災警報器可以提升居家安全。

南投縣消防局以獨居老人及弱勢族群為優先裝設對象，藉此提升住宅安全，達到「家裝住警器、災來有保庇」的預防效果，也希望各界共襄盛舉，加入捐贈行列，讓民眾的生命財產獲得保障。

(中時 )