苗栗縣通霄鎮公所獲客委會補助，要在烏眉坑打造客家古城漢原古道，工程卻一波三折，除了曾被批評為宗教團體量身訂做，客委會緊急澄清，後又發生測量及土地使用問題，今年4月底開工短短1周就停工，復工之日公所不敢說死，僅表示「盡快辦理」，希望能在明年1月底完工。

通霄鎮公所向客委會爭取客家文化生活環境營造補助，將在烏眉坑重現早期漢番界及物資交換的重要道路，總經費約2000萬元，停工後地方盛傳10月底有望復工，卻遲遲不見動靜，烏眉里長邱國傳表示，烏眉資源欠缺，難得有中央補助，鄉親期待步道早日完成帶動經濟發展。

漢原古道從經費核定到開工，問題不斷，去年媒體踢爆客委會補助1800萬元施作環山步道，疑為附近某宗教團體「量身訂做」是慷國家之慨，逼得客委會發新聞稿澄清，純粹是地方爭取建設，希望透過當地客家老屋景點「曾屋魯國堂」周邊古道整建，豐富深度旅遊的內容及吸引力。

公所民政課指出，今年初漢原古道工程發包，先是發現工程預定地未取得所有地主的土地使用同意書，後於4月23日開工後，廠商會勘發現部分土地因附近水保工程開挖，加上下雨沖刷，山坡地變陡有多處坑洞，地貌改變與設計圖說不符，4月29日申請停工，辦理變更設計並重新議價。

經過多次協調會，公所目前已取得所有土地使用同意書，變更設計也完成，正在議價，但無法指出復工之日，僅表示盡快辦理。通霄鎮長陳漢志指出，現已克服土地測量與使用問題，漢原古道會串連周邊長約1700公尺既有步道，可連結苗34線至縣道128，沿線設置約12座指示設施、3處休憩設施。

(中時 )