LINE Pay持續引領行動支付市場發展，LINE Pay指出，由LINE Plus品牌設計團隊進行的LINE Pay品牌再造榮獲Good Design Award 2020日本優良設計獎BEST 100，肯定LINE Pay致力提升用戶與商戶的支付體驗。

Good Design Award日本優良設計獎為全球四大設計獎之一，日前公布2020年得獎名單，LINE Pay從來自全球超過4,700件的參賽作品中脫穎而出，獲BEST 100肯定。

LINE Pay透過品牌再造，重塑LINE Pay行動支付平台的價值，傳遞致力與社會共同發展並打造「新一代支付平台」。品牌再造也於LINE Pay商標提升辨識度及簡潔性，更進一步帶動商戶積極陳列輔助銷售物，為商戶帶來業績成長動能。

Good Design Award 2020日本優良設計獎肯定LINE Pay的品牌再造，評審團提及，LINE Pay無縫融入人們日常生活之中，是一項真正的商業成功。其時尚且具擴展性的設計，為用戶帶來使用上的熟悉與安心感，也進一步提升業務發展潛力。

LINE Pay在台灣已有超過840萬用戶，並涵蓋超過24萬商店的多元使用場景，完整的行動支付生態圈已深入用戶生活，未來也將持續提供用戶提供智慧且便利的行動支付，成為國人便利生活中不可或缺的行動支付工具。

(工商 )