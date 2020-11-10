雙11檔期來臨，資策會MIC發布最新「雙11網友網購意向」調查，2020年台灣網友在雙11檔期的網購預算平均為新台幣10,350元，有六成網友消費預算在7,000元之內。2020年受到疫情影響，以及消費者對於雙11熟悉感增加，確定有意願購物者，從去年的22.4％增加近兩倍至40.1％，且42.4％網友為「有計畫性」的購物。

MIC報告指出，以2020年台灣雙11來看，60％的網友在雙11的消費預算為7,000元內，最大多數網友（32％）消費預算落在1,000～4,000元區間，另有28％高消費族群的網購預算超過10,000元。

MIC產業分析師陳冠文表示，消費者對於雙11已產生類似於百貨周年慶的普遍認知，雙11發展至今已跳脫「電商平台節日」，而是擴展至品牌專賣、外送、住房等線上通路業者，甚至線下通路業者，預期未來雙11效應會更快速直接的影響更多跨產業業者。

MIC調查指出，網友青睞的雙11購物平台依序為蝦皮購物（45.9％）、momo（30.9％）、PChome（30％）、Yahoo（22％）與淘寶／天貓（12.3％），其中男性第二首選平台為PChome，女性為momo。

調查顯示，網友選取購物平台的前五大因素，依序為依序為「價格便宜」、「商品種類齊全」、「網路購物金回饋」、「物流配送快速」與「平台介面好用度」，其中，物流配送較去年上升近5％，購物金回饋比例雖略微下降，仍為選擇平台的重要因素。

陳冠文表示，值得注意的是，「商品種類齊全」較去年比例上升逾一成，反映出消費者對於商品種類重視度有所提升，網購型態逐漸朝向「一站式購足」生活所需的方向發展，建議業者掌握「價格」、「種類」與「回饋」三大原則，優化物流配送與介面操作，提升消費者使用頻率，進而強化忠誠度。

MIC指出，「免運活動」仍然是最為吸引消費者的促銷手段，其他促銷活動排名依序為「銀行信用卡優惠」、「與雙11有關的諧音促銷」、「網路限量／特惠／首賣活動」與「滿額贈購物金」。

其中，「免運活動」比例較去年上升11％，「網路限量／特惠／首賣商品」則比例下降7％，男性消費者更在乎銀行信用卡優惠，而女性則更注重免運活動。

陳冠文提出兩大觀察，一為消費者網購頻率持續提升，且更加習慣「想買就買」、不用湊滿額也能享有免運的服務模式。第二是消費者已開始習慣各種電商購物節的特價促銷活動，因此對特惠活動刺激有感度呈現下降趨勢。

前五大網友購物品項依序為「3C家電」、「日常用品」、「服飾配件」、「食品保健」與「美容保養」，陳冠文指出，日常用品比例相較去年微幅增加，除此，疫情帶動消費者的健康意識抬頭，更養成消費者穩定的線上購物習慣，「食品保健」比例上升6.8％，且相較去年擠進榜內前五名，至於去年第5名「餐飲票券」則受到疫情影響退出前五大品項。

(工商 )